Пассажиров первого поезда через Крымский мост добавили в базу «Миротворца»

Пассажиров первого поезда из Санкт-Петербурга в Крым внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Сам сайт несколько лет заблокирован на территории России.
«Небезопасными для соседнего государства журналиста и туристов сочли после прочтения репортажа о первой поездке по железной дороге на полуостров», — пишет «Фонтанка.ру». По данным издания, администраторы сайта обвиняют их в поездке в Крым.
Как писало «URA.RU», поезд «Таврия» отправился из Санкт-Петербурга 23 декабря, а прибыл в Севастополь утром 25 декабря. Это был первый поезд, проехавшийся по железнодорожной части Крымского моста.
Сайт «Миротворец» создали в 2014 году для обеспечения национальной безопасности Украины. Там размещаются персональные данные о людях, якобы представляющих опасность для страны. В 2016 году Октябрьский районный суд Петербурга постановил закрыть доступ к сайту, так как информация нарушает закон о персональных данных, напоминает