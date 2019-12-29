Пассажиров первого поезда через Крымский мост добавили в базу «Миротворца»

Первый поезд из Петербурга прибыл в Севастополь 25 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пассажиров первого поезда из Санкт-Петербурга в Крым внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Сам сайт несколько лет заблокирован на территории России.

«Небезопасными для соседнего государства журналиста и туристов сочли после прочтения репортажа о первой поездке по железной дороге на полуостров», — пишет «Фонтанка.ру». По данным издания, администраторы сайта обвиняют их в поездке в Крым.

Как писало «URA.RU», поезд «Таврия» отправился из Санкт-Петербурга 23 декабря, а прибыл в Севастополь утром 25 декабря. Это был первый поезд, проехавшийся по железнодорожной части Крымского моста.