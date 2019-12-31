Евгений Куйвашев обратился с новогодним обращением к свердловчанам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев в последний рабочий день уходящего года обратился к жителям региона с поздравительной речью. Он напомнил уральцам о самых ярких событиях уходящего года и рассказал о тех задачах, которые стоят перед областью в следующем году.

«В 2019 году Свердловская область отпраздновала свое 85-летие. Мы отметили этот юбилей достойными результатами работы, подтвердив звание опорного края державы», — отметил свердловский губернатор в поздравительном видеообращении, выложенном на информационном портале региона.

Куйвашев отметил, что регион весь 2019 год был в центре крупных международных и российских событий благодаря труду уральцев. В 2020 году перед областной властью, по словам губернатора, стоят масштабные задачи: повысить доступность первичной медицинской помощи и образовательных услуг, увеличить объемы дорожного строительства и модернизации жилищно-коммунального хозяйства, продолжить благоустройство городской среды и так далее.

Кроме того, в следующем году на Среднем Урале ожидаются два значимых юбилея: 300-летие Нижнего Тагила и Екатеринбурга, к которым начали готовится заранее.

Евгений Куйвашев напомнил, что в следующем году в России и во всем мире отмечают год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. «Это налагает на нас особую ответственность — мы должны встретить юбилей Великой Победы достойно славы народа-победителя, укрепив экономическую и политическую мощь страны», — заявил губернатор, призвав не забывать о ветеранах и тружениках тыла.

В новогоднем обращении Куйвашев назвал свердловчан «главной созидательной силой Урала». «Желаю вам встретить Новый год с близкими и родными людьми, в атмосфере любви и взаимопонимания. Тем, кто встречает праздник далеко от семьи, кто сейчас несет трудовую вахту или выполняет служебный долг — мира, добра, благополучия», — пожелал губернатор. Он добавил, что в праздничные дни никто не должен быть одинок и обделен вниманием. «Пусть для каждого начало года станет началом новой яркой и счастливой жизни! С праздником, дорогие друзья! С Новым годом!», — заключил Евгений Куйвашев.

Ранее губернатор подписал распоряжение о назначении 31 декабря выходным днем. В соответствии с данным документом отдыхать в этот день в Свердловской области будут чиновники, учителя, врачи, соцработники, сотрудники коммунальных служб и транспортных предприятий и другие бюджетники.