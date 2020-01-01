В России дорожают автомобили среднего класса

Цены на автомобили среднего сегмента вырастут на 35—100 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С января 2020 года производители поднимают цены на автомобили в России. Стоимость легковой машины среднего класса может вырасти до 100 тысяч рублей, сообщает РИА «Новости».

«И дилеры, и производители называют основной причиной повышения цен индексацию утилизационного сбора», — пишет агентство. С января 2020 сбор поднимут на 46% для автомобилей с двигателем до 1 литра, на 112,4% с двигателем 1-2 литра и на 123,5% для машин с двигателем от 2 до 3 литров. В связи с этим крупные дилерские холдинги Mitsubishi, Jaguar Land Rover, Chevrolet и Cadillac пересматривают ценники на автомобили.

Автодилеры отметили, что никаких новогодних акций при покупке машины не будет. Они подчеркнули, что покупатели могут рассчитывать только на уже действующие специальные предложения или точечные распродажи по старым ценам, которые пройдут в январе и феврале.