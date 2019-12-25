С 1 января самые популярные российские авто резко подорожают

В начале 2020 года все автомобили Lada сильно вырастут в цене Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Крупнейший в России автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 января 2020 года повысит рекомендованные розничные цены на все свои автомобили Lada в среднем на 2%. Об этом журналистам рассказали сотрудники трех дилерских компаний.

«Седан самого продаваемого в России семейства автомобилей — Granta — будет стоить от 455 900 руб., подорожав на 2,5%, или на 11 000 руб. Седан Vesta в базовой комплектации подорожает на 3,8% до 629 900 руб. (плюс 23 000 руб.), трехдверный внедорожник Lada 4×4 — на 2,9% до 538 900 руб. (плюс 15 000 руб.). Самый дорогой автомобиль в модельном ряду Lada — седан Vesta Sport — подорожает в базовой версии на 1,5% до 1 042 900 руб. (плюс 15 000 руб.)», — пишет газета «Ведомости». Причинами роста цен называются инфляция и традиционная смена модельного года.

Ранее сообщалось, что в России в новом году цены на все без исключения машины среднего сегмента вырастут на 35-100 тысяч рублей. По словам автопроизводителей, это произойдет из-за ожидаемого повышения утилизационного сбора, который увеличится в 2,5 раза для некоторых категорий автомобилей. «Все машины подорожают минимум от 35 до 100 тысяч рублей в среднем ценовом сегменте, это уже аксиома», — отмечал глава группы компаний Favorit Motors Владимира Попова. Среди крупных автомобильных холдингов увеличение стоимости уже, в частности, анонсировали Mitsubishi, Jaguar Land Rover, Chevrolet и Cadillac. До этого власти РФ обещали попытаться сдержать рост цен на авто, однако пока, по всей видимости, сделать это у них не получается.