Органы предварительного расследования попросили суд назначить Бочкаревой штраф Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Следствие просит прекратить уголовное расследование в отношении звезды сериала «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой, которая была задержана осенью 2019 года с кокаином. Полицейские попросили Преображенский суд Москвы выписать актрисе штраф.

«В Преображенский районный суд Москвы 9 января 2020 года поступило уголовное дело в отношении Бочкаревой Натальи Владимировны с постановлением органов предварительного расследования о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», — сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Дата заседания суда по рассмотрению этого вопроса пока неизвестна.

28 сентября сотрудники ДПС остановили автомобиль под управлением актрисы. Во время общения с инспекторами она нервничала, после чего отказалась пройти медосвидетельствование на предмет наличия алкогольного опьянения. Во время досмотра у актрисы обнаружили пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 грамма, которое оказалось кокаином. Актриса называла происходящее шуткой, отрицала факт обнаружения у нее наркотиков и предъявленные обвинения по ч. 1 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств»). Тогда суд отправил Бочкареву под подписку о невыезде и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей.