Режиссер Кончаловский потерял своего сына

Андрею Кончаловскому удалось найти своего сына достаточно быстро
Режиссер Андрей Кончаловский сообщил в полицию о пропаже своего 16-летнего сына Петра Михалкова. Найти подростка удалось спустя несколько часов — оказалось, все это время он спал в гостевом домике, расположенном на участке Кончаловского.
«Сын режиссера ушел гулять вечером 18 января, однако позже перестал выходить на связь», — пишет telegram-канал Baza. Кончаловский обнаружил пропажу подростка в 4 часа утра 19 января, после чего сразу обратился в полицию. Обращение было передано в ОМВД Одинцовского района.
Наутро Кончаловский увидел своего сына, который вышел из гостевого домика на их участке. Оказалось, что подросток хорошо погулял с друзьями и поздно вернулся домой. Чтобы не попасться на глаза отцу, он решил отоспаться в гостевом доме.