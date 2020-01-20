Режиссер Кончаловский потерял своего сына

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Всероссийский форум
Андрею Кончаловскому удалось найти своего сына достаточно быстроФото: Владимир Андреев © URA.RU

Режиссер Андрей Кончаловский сообщил в полицию о пропаже своего 16-летнего сына Петра Михалкова. Найти подростка удалось спустя несколько часов — оказалось, все это время он спал в гостевом домике, расположенном на участке Кончаловского.

«Сын режиссера ушел гулять вечером 18 января, однако позже перестал выходить на связь», — пишет telegram-канал Baza. Кончаловский обнаружил пропажу подростка в 4 часа утра 19 января, после чего сразу обратился в полицию. Обращение было передано в ОМВД Одинцовского района.

Наутро Кончаловский увидел своего сына, который вышел из гостевого домика на их участке. Оказалось, что подросток хорошо погулял с друзьями и поздно вернулся домой. Чтобы не попасться на глаза отцу, он решил отоспаться в гостевом доме.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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