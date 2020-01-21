Ученый-криминалист назвал способы избежать кражи денег с карт

Мошенники могут вывести деньги, узнав номер карты в мессенджере Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Избежать похищения денег с банковской карты можно, переводя деньги через безопасные сервисы. Передача номера карты в мессенджерах только помогает мошенникам, рассказал «URA.RU» эксперт по информационной безопасности, ученый-криминалист Виталий Вехов.

«Мошенники пользуются невнимательностью граждан, которых неоднократно при выдаче банковской карты предупреждают, что нельзя делать. Новые приложения, мессенджеры активно используются для мошеннической деятельности», — пояснил эксперт. Он добавил, что мошенники также могут получить данные карты из видеозаписи, когда существует риск, что человек может показать и обратную сторону карты с секретным кодом.

Вехов советует не отправлять номер карты даже в переписке с друзьями. По его словам, для перевода лучше воспользоваться сервисами перевода денежных средств, например, через смс банку на короткий номер. «Да, иногда берется небольшая комиссия, но существует полная гарантия, что никто этими деньгами не воспользуется, поскольку исключается посредник. Передача идет в зашифрованном виде, и потом вы вводите секретный код», — добавил он. Эксперт также подчеркнул, что перевод по номеру телефона также безопасней, чем по номеру карты.

Ранее зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что мошенники могут получить данные о картах россиян из мессенджеров, а не только через теневой интернет. По его словам, узнав номер карты, преступники получат необходимую информацию, чтобы начать разговор с клиентом и получить остальные данные, напоминает RT.