Вирусолог Дальневосточного университета назвал три сценария развития пандемии коронавируса

В худшем случае пандемия может продлится еще несколько сезонов, считает Михаил Щелканов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пандемия коронавируса COVID-19 в лучшем случае пойдет на спад летом, но может задержаться на более долгий срок. Таким мнением поделился вирусолог, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов.

При благоприятном сценарии в Европе и США смогут переломить ситуацию и взять распространение вируса под контроль с приходом лета, считает Щелканов. В самом худшем случае коронавирус заполонит всю планету. «Тогда следующий сезон зимний мы проведем в условиях полноценной эпидемии», заявил вирусолог в эфире программы «Крутая история» на телеканале НТВ.

В случае промежуточного сценария развития событий коронавирус нового типа будет распространяться еще один сезон. В таком случае мировому сообществу придется обеспечивать карантин в Европе всеобщими усилиями, а Китай может закрыть границы от Европы и США, так как на территории КНР ситуацию стабилизируется.

Также эксперт отметил эффективность мер, принимаемых российскими властями для сдерживания темпов распространения вируса. По словам Щелканова, отечественная система биологической безопасности позволила в течении двух месяцев не пропускать вирус на территорию России и дала возможность накопить тест-системы, а также создать план действий и наладить работу между профильными ведомствами, передает «Общественное телевидение России».