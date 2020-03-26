«Единая Россия» поддержит инициативы граждан «народным бюджетом»

Детские площадки появляются благодаря инициативе жителей страны Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак попросил коллег активно участвовать во внедрении в регионах механизма «народного бюджетирования», когда будет принят соответствующий закон. Об этом он заявил в ходе заседания президиума генерального совета партии.

Закон уже поддержали глава государства и депутаты в первом чтении. Ко второму чтению подготовлен ряд поправок. По мнению секретаря генсовета партии, основная задача сейчас заключается в том, чтобы закон начал работать и приносить людям пользу как можно быстрее, сообщает сайт «Единой России».

Подобная практика уже применялась в ряде регионов. Благодаря этому механизму люди решают важные вопросы: строят тротуары и дороги, спортивные и детские площадки, обустраивают парки, объекты культуры и другую инфраструктуру. Проекты, которым нужно финансирование, выбирают сами граждане, участвуя в опросах. Это мнение учитывается во время распределения бюджета.

Так, в Приморье предложения жителей заложены в краевую программу по обустройству придомовых территорий (проект «1000 дворов»). В Удмуртии для реализации гражданских инициатив в этом году будет выделено 150 миллионов рублей, они пойдут на благоустройство детских площадок, ремонт дорог и памятников. В прошлом году в Ярославской области благодаря принципам «инициативного бюджетирования» отремонтировали актовый зал в одной из школ. В этом году будет построен школьный стадион в Тутаевском районе.

Большая часть заявок по Тульской области касается необходимости ремонта детских садов и школ. «Народное бюджетирование» дало возможность построить новую столовую, а также залы для борьбы и хореографии в Тульском центре образования № 8. Почти 90 проектов в 2019 году было реализовано в Волгоградской области. Расходы составили 150 миллионов рублей. «Инициативное бюджетирование» дало возможность провести капремонт кровли в сельской школе и доме культуры, построить водонапорные башни в одном из районов. На Ставрополье удалось реализовать 831 проект на 2,11 миллиарда рублей. Всего было благоустроено 186 общественных пространств, 199 культурных и 106 спортивных объектов, а также 50 дорог местного значения.

О работе проекта в Челябинской области проект рассказал секретарь местного регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Мякуш. «По запросам от граждан уже заложены средства. Ресурсы предусмотрены для строительства и капитального ремонта знаковых спортивных объектов в селах и малых городах. Развернута масштабная программа по ремонту домов культуры, в которую попадут порядка десяти учреждений. Появятся новые школы и детские сады. Конечно, будут исполняться народные наказы по газификации и ремонту дорог», — отметил Мякуш.

В Курганской области уже несколько лет жители сами решают, на какие объекты направить целевые бюджетные средства. «В Кургане на 2020 год всего будет отремонтировано 140 дворовых территорий, из них порядка 20 территорий будет сделано исключительно за счет проекта „Комфортная городская среда“. Сшивка проекта и перекликание источников финансирования позволяет более широко продвигать этот проект. Отмечу, что у граждан он находит все большую популярность», — сказал координатор проекта «Городская среда» партии «Единая Россия», председатель Курганской городской Думы Игорь Прозоров.