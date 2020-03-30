При сокращении зарплат из-за кризиса россияне могут потерять до 40% своих доходов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Сегодня 30 марта, понедельник. И вот главные новости к этому часу:

Эксклюзив

Россияне могут лишиться до 40% зарплаты из-за кризиса, вызванного скачком доллара и коронавирусом. Из-за непростой ситуации в стране работодатель может сократить часть доходов, которую сотрудник получает сверх оклада. При этом права работника нарушаться не будут, заявила ведущий научный сотрудник центра трудовых исследований «Высшей школы экономики» Нина Вишневская.



В Екатеринбурге из-за коронавируса с 31 марта закроют метро, сообщил URA.RU источник в мэрии. При этом сотрудники метро продолжат работать. Также свердловский губернатор Евгений Куйвашев вводит в области режим самоизоляции для всех приезжих.

По примеру Москвы и Чечни регионы России постепенно переходят на режим самоизоляции для борьбы с коронавирусом. А это значит, что жителям страны на улицу можно будет выбираться только за продуктами и лекарствами. Рассказываем, что нужно купить, чтобы лишний раз не выходить из дома, и как вести себя на карантине.

Политика и экономика

Курс доллара на открытии торгов взлетел до 80,29 рублей (+1,47 рубля). Евро торгуется по 88,83 (+1,10 рубля). Падение рубля произошло из-за обвала цен на нефть к утру 30 марта.

В Москве из-за кризиса, вызванного скачком доллара и эпидемией коронавируса, рухнул рынок аренды жилья. Арендаторы съезжают из квартир или меняют их на более маленькие, собственники снижают цены. Такого, по словам собеседника URA.RU, в современной истории еще не было.

Индексация социальных пенсий, индивидуальный расчет ОСАГО, защита кредитов россиян, пострадавших от коронавируса, — что изменится в жизни россиян с 1 апреля.

Общество

Власти Москвы продлили сроки карантина — особый режим продлится в столице до 14 апреля, сообщили в оперштабе.

Пособие по безработице в России увеличилось до 12 130 рублей. В Москве выплату расширили: безработные жители столицы в общей сумме будут получать 19 500 рублей в месяц.



В первую очередь в РФ будут доставлять тех россиян, которые оказались за границей после 1 января этого года, заявил глава Росавиации Александр Нерадько. Граждане России, имеющие двойное или тройное гражданство, будут следующими в приоритете.

Урал

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский объяснил горожанам, почему не надо выезжать на шашлыки во время коронавируса. Глава города рассказал, для чего в городе вводятся ограничения, и что делать, чтобы не провоцировать ужесточение мер.

Челябинского врача-терапевта госпитализировали с подозрением на коронавирус. Женщина прилетела из Турции и сразу вышла на работу, не изолировавшись на 14-дней, как положено. Предварительный тест показал наличие инфекции, но в регионе все равно ждут подтверждения из Новосибирска.

В Кургане выздоровела девочка с коронавирусом. Инфекцию обнаружили у ребенка после возвращения из Испании. Это был единственный зарегистрированный случай заболевания новой инфекцией в регионе.