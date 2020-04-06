Проспект Ленина во время карантина Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 6 апреля — 117-й день с момента обнаружения коронавируса и 27-й — с объявления пандемии. На данный момент в России, по информации сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 6 343 (+954) случая заболевания, 406 человек вылечилось, 47 человека умерли. В Свердловской области 44 заболевших (+4 за сутки), за все время выздоровели 22 человек. Состояние четверых больных врачи оценивают как тяжелое (+1), семерых (+2) — средней тяжести.

Свердловская область продолжает удерживать лидерство по числу инфицированных среди территорий Большого Урала. По этому показателю регион занимает восьмое место по стране и серьезно отрывается от уральских соседей: Челябинской области (31), Пермского края (21), ХМАО (19) и Ямала (12). Эпидемия в Свердловской области развивается по «европейскому» сценарию, когда число зараженных растет стабильно, но без резких всплесков. За прошедшие выходные был выявлен только один случай коронавируса, что подарило надежду на ослабление режима самоизоляции, но в понедельник появилось уже четыре новых пациента.

Фото: Infogram

Интернет-провайдеры не справляются с нагрузкой на сети

Из-за перехода жителей Екатеринбурга на режим самоизоляции возросла нагрузка на интернет-сети. В пиковые часы пользователи наблюдают снижение скорости загрузки страниц и необходимых сервисов. Провайдеры эту информацию подтверждают. В связи с нагрузкой «Ростелеком» уже провел работы по расширению полосы магистральных каналов связи, также существенно расширена полоса оптической магистрали от Урала до Москвы.

Образовательные сайты перестали работать

Школьники Екатеринбурга 6 апреля начали дистанционную учебу. Несмотря на предварительное обучение и проверку работы сайтов, ученики столкнулись с проблемами: для регистрации на платформе «Дневник.ру» необходимо потратить не меньше часа из-за перебоев в работе сайта, платформа «Российская электронная школа», где собраны видеоуроки для школьников, не загружается.

Клиники Екатеринбурга начали принимать пациентов в онлайн-режиме

Клиники Екатеринбурга из-за карантина теперь принимают пациентов в режиме онлайн. По таким правилам работают клиники «УГМК-здоровье» и «Центр семейной медицины». Их доктора принимают пациентов по скайпу или в мессенджере WhatsApp. Врач может спросить, что беспокоит пациента, дать комментарий анализам и отправить при необходимости в больницу, если это неотложный случай. Назначать пациенту лечение или оформлять больничный лист дистанционно он не имеет права. В государственных больницах таких нововведений пока не планируется.

РЖД отменили электрички из-за коронавируса

Из-за снижения пассажиропотока в связи с карантином уберут несколько рейсов по популярным направлениям: «Нижний Тагил — Кушва», электропоезд «Керамик — Екатеринбург Пассажирский — Екатеринбург-Сортировочный», электропоезд «Екатеринбург-Пассажирский — Аэропорт Кольцово», «Екатеринбург-Пассажирский — Каменск-Уральский», «Екатеринбург-Пассажирский — Нижний Тагил». Также сократят несколько электричек по направлениям в сторону Шали, Егоршино, Тавды и Серова. Ограничения будут действовать с 6 по 30 апреля.

Уральский адвокат устроил пиар на борьбе с самоизоляцией

Адвокат, партнер Международного центра защиты прав Globallaw Антон Мамаев подал иск на губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Повод — решение о введении в регионе режима самоизоляции, которое может принимать только президент после введения режима ЧС. Политологи посчитали, что это хайп со стороны юриста на злободневной теме.

Уральские VIP предлагают себя в качестве первых испытуемых для вакцины от коронавируса

Депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер предложил свою кандидатуру для испытаний вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19. Официальные обращения политик написал президенту США Донадьду Трампу и канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Медики и волонтеры Свердловской области будут питаться бесплатно

С 6 апреля по решению губернатора Евгения Куйвашева бесплатным питанием будут обеспечиваться и все подстанции «скорой» города Екатеринбурга. Работникам будут предоставлять завтраки, обеды и ужины предприятия малого и среднего бизнеса, которые в обычное время готовят для школьников. В горбольнице №40 питание врачей обеспечивает их собственный пищеблок. В коробки и пакеты кладут дезинфицирующие салфетки и одноразовые приборы. Меры поддержки будут действовать вплоть до ликвидации последствий эпидподъема COVID-19.

Жители Екатеринбурга попали в топ-3 регионов, занимающихся спортом на самоизоляции

Жители Екатеринбурга заняли третье место в стране по количеству онлайн-тренировок, которые проводят на самоизоляции. Более 45 тысяч жителей столицы Урала во время карантина следят за своей физической подготовкой при помощи специальных курсов. На первом месте оказались москвичи (168 000 онлайн-пользователей), на втором — жители Сочи (113 000 пользователей).