Россия и Италия обсудили возобновление туризма

Власти России и Италии обсудили возобновление туристических потоков между странами после снятия ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса. О переговорах сообщило итальянское посольство в Москве.
«Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано открыл сегодня организованную посольством видеоконференцию между итальянскими и российскими властями, посвященную теме двустороннего туристического сотрудничества», — говорится в сообщении, опубликованном на странице диппредставительства в Facebook.
Также в ведомстве отметили, что в прошлом году Италия вошла в тройку самых популярных туристических направлений для россиян — страну посетили больше 1,2 млн граждан РФ. При этом, как напоминает RT, в конце мая премьер-министр России Михаил Мишустин призвал россиян провести отпуск внутри страны.
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