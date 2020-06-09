Россия и Италия обсудили возобновление туризма

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Также в ведомстве отметили, что в прошлом году Италия вошла в тройку самых популярных туристических направлений для россиян — страну посетили больше 1,2 млн граждан РФ. При этом, как напоминает RT , в конце мая премьер-министр России Михаил Мишустин призвал россиян провести отпуск внутри страны.

«Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано открыл сегодня организованную посольством видеоконференцию между итальянскими и российскими властями, посвященную теме двустороннего туристического сотрудничества», — говорится в сообщении, опубликованном на странице диппредставительства в Facebook.

Власти России и Италии обсудили возобновление туристических потоков между странами после снятия ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса. О переговорах сообщило итальянское посольство в Москве.

Россия и Италия обсудили восстановление туризма между странами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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