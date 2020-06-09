08 июня 2020

Россия и Италия обсудили возобновление туризма

© Служба новостей «URA.RU»
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Россия и Италия обсудили восстановление туризма между странами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Власти России и Италии обсудили возобновление туристических потоков между странами после снятия ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса. О переговорах сообщило итальянское посольство в Москве.

«Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано открыл сегодня организованную посольством видеоконференцию между итальянскими и российскими властями, посвященную теме двустороннего туристического сотрудничества», — говорится в сообщении, опубликованном на странице диппредставительства в Facebook.

Также в ведомстве отметили, что в прошлом году Италия вошла в тройку самых популярных туристических направлений для россиян — страну посетили больше 1,2 млн граждан РФ. При этом, как напоминает RT, в конце мая премьер-министр России Михаил Мишустин призвал россиян провести отпуск внутри страны.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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