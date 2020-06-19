На выезде из Челябинска полностью перекроют трассу М-5

Движение замрет на 40 минут, обещают дорожники Фото: Илья Московец © URA.RU

Движение по федеральной трассе М-5 «Урал» на выезде из Челябинска в сторону Уфы будет полностью остановлено 19 июня для монтажа надземного пешеходного перехода. Перекрытие продлится с 23:00 до 23:40 пятницы, сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ «Южный Урал».

«В связи с работами по установке модульного надземного пешеходного перехода на автодороге М-5 „Урал“ на 1870 км (на выезде из Челябинска) вводится временное ограничение движения транспорта, — пояснили в ведомстве. — На момент монтажа пролетного строения движение будет полностью перекрыто с 23:00 до 23:40».

Автомобилистов просят внимательно следить за дорожными знаками. Также им рекомендовали учесть эту информацию при планировании маршрута.