18 июня 2020
17 июня 2020

На выезде из Челябинска полностью перекроют трассу М-5

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка ГИБДД водителей на дорогах города. Магнитогорск, рация, служебный автомобиль, гибдд, сотрудник дпс, дпс
Движение замрет на 40 минут, обещают дорожники Фото: Илья Московец © URA.RU

Движение по федеральной трассе М-5 «Урал» на выезде из Челябинска в сторону Уфы будет полностью остановлено 19 июня для монтажа надземного пешеходного перехода. Перекрытие продлится с 23:00 до 23:40 пятницы, сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ «Южный Урал».

«В связи с работами по установке модульного надземного пешеходного перехода на автодороге М-5 „Урал“ на 1870 км (на выезде из Челябинска) вводится временное ограничение движения транспорта, — пояснили в ведомстве. — На момент монтажа пролетного строения движение будет полностью перекрыто с 23:00 до 23:40».

Автомобилистов просят внимательно следить за дорожными знаками. Также им рекомендовали учесть эту информацию при планировании маршрута.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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