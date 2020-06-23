Кудрин оценил решение Путина повысить налог для богатых

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Ранее Forbes сообщал, что в правительстве РФ обсуждается введение повышенных налоговых ставок для граждан с высокими доходами. Однако в Кремле информацию опровергли. Экономист Максим Кривелевич заявил URA.RU, что повышение НДФЛ с 13 до 15% для россиян, которые зарабатывают от 2-3 млн рублей в год, поставит под угрозу существование среднего класса.

Он добавил, что плоская шкала НДФЛ вводилась в России для легализации зарплат, и в нулевых это сильно помогло. По мнению главы Счетной палаты, непопулярность повышения налога компенсируется небольшим повышением ставки. Кудрин считает, что изменение допустимо в случае, если размер налога больше не будут менять. «Это важно для доверия и стабильности», —подчеркнул глава Счетной палаты.

«Конец плоской шкале подоходного налога […] Президент предложил аккуратную корректировку — 15% с доходов выше 5 миллионов рублей в год», — написал Кудрин в Twitter.

Во время обращения в россиянам Путин заявил, что со следующего года в стране вводится прогрессивная шкала налогообложения . Ставка НДФЛ повышается с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов рублей в год. Повышение налога даст в бюджет страны примерно 60 млрд рублей в год. Эти деньги пойдут на лечение детей и закупку медицинской техники.

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно