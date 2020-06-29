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Главные новости в Тюменской области за 27—28 июня. Вспышка COVID-19 и рекордная явка на голосование

© Служба новостей «URA.RU»
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Зоны отдыха открыты после карантина. Набережная Тюмени, 22.06.2020, набережная, тюмень
После смягчения карантина произошла новая вспышка COVID Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Все самые интересные и важные новости Тюменской области за выходные в обзоре URA.RU:

Карантин продлен, вспышка инфекции в доме престарелых

  • У десяти постояльцев и одного сотрудника пансионата для престарелых в Тюмени подтвердился коронавирус.
  • В Тюменской области за выходные выявлено 126 новых случаев заболевания COVID-19. По мнению специалистов, всплеск заболеваемости произошел из-за наплыва покупателей после открытия торговых центров.
  • Региональный оперштаб продлил режим ограничений до 5 июля. Возможно, ТЦ снова закроют.

Более трети жителей области уже проголосовали

  • По состоянию на 28 июня явка на голосование по поправкам в Конституцию в Тюменской области составила 31,76%, свой голос отдали более 357,3 тысячи человек.
  • Политологи считают, что эти показатели превысили ожидания властей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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