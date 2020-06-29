После смягчения карантина произошла новая вспышка COVID
Все самые интересные и важные новости Тюменской области за выходные в обзоре URA.RU:
Карантин продлен, вспышка инфекции в доме престарелых
- У десяти постояльцев и одного сотрудника пансионата для престарелых в Тюмени подтвердился коронавирус.
- В Тюменской области за выходные выявлено 126 новых случаев заболевания COVID-19. По мнению специалистов, всплеск заболеваемости произошел из-за наплыва покупателей после открытия торговых центров.
- Региональный оперштаб продлил режим ограничений до 5 июля. Возможно, ТЦ снова закроют.
Более трети жителей области уже проголосовали
- По состоянию на 28 июня явка на голосование по поправкам в Конституцию в Тюменской области составила 31,76%, свой голос отдали более 357,3 тысячи человек.
- Политологи считают, что эти показатели превысили ожидания властей.
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