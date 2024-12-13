Массированный удар ракетами и БПЛА по Украине начался утром 13 декабря

Утром 13 декабря начался массированный удар ракетами и дронами по Украине. Об этом сообщает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. На всей территории страны объявлена воздушная тревога.
«С пяти утра осуществляется массированный ракетный удар по подконтрольной режиму Зеленского территории», — написал Рогов в своем telegram-канале. «Корабли российского Черноморского флота выпустили крылатые ракеты „Калибр“. С Крыма запущены баллистические „Искандеры“», — пишет «Российская газета». Также работает военная авиация России — Миг-31И, носитель гиперзвукового «Кинжала» и ракетоносцы с крылатыми снарядами.
Всего запущено около 120 ракет, пишет Рогов, от 12 до 18 из них были запущены в сторону Киева и Кировограда. Этой атаке предшествовал удар российских беспилотников «Герань» и «Гербера», которые перегрузили ПВО Украины и поразили военные объекты.
Официально военное ведомство РФ никак не комментировало эту информацию. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны. Ответ ожидается.
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