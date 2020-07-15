Пьяная езда обернулась для будущего солдата сплошными потерями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Призывнику из челябинского города Златоуста придется заплатить государству более 24 тысяч рублей в счет обучения в автошколе ДОСААФ. Такое решение принял суд по иску прокурора, сообщили URA.RU в надзорном ведомстве региона.

Перед службой в армии молодой человек решил получить военную специальность и, отучившись, действительно получил профессию водителя грузового автомобиля. Но уже через месяц парень попался пьяным за рулем.

«Молодой человек подлежит призыву в армию в 2020 году, но вследствие лишения его права управления транспортом при прохождении службы он не сможет управлять транспортными средствами и применить полученную им специальность водителя категории „С“», — пояснили URA.RU в прокуратуре Челябинской области.

Теперь призывнику придется служить по другой специальности, а перед этим вернуть в бюджет 24 тысячи рублей субсидии, затраченной на его обучение.