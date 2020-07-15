14 июля 2020
13 июля 2020

На челябинского призывника подали в суд. Требуют деньги за обучение военной профессии

© Служба новостей «URA.RU»
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Четырнадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, армия, военные, солдаты, перевозка людей
Пьяная езда обернулась для будущего солдата сплошными потерями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Призывнику из челябинского города Златоуста придется заплатить государству более 24 тысяч рублей в счет обучения в автошколе ДОСААФ. Такое решение принял суд по иску прокурора, сообщили URA.RU в надзорном ведомстве региона.

Перед службой в армии молодой человек решил получить военную специальность и, отучившись, действительно получил профессию водителя грузового автомобиля. Но уже через месяц парень попался пьяным за рулем.

«Молодой человек подлежит призыву в армию в 2020 году, но вследствие лишения его права управления транспортом при прохождении службы он не сможет управлять транспортными средствами и применить полученную им специальность водителя категории „С“», — пояснили URA.RU в прокуратуре Челябинской области.

Теперь призывнику придется служить по другой специальности, а перед этим вернуть в бюджет 24 тысячи рублей субсидии, затраченной на его обучение.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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