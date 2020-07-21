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Ранее Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Экс-губернатора обвиняют в организации убийств .

Песков также не исключил, что кандидатура Дегтярева была не единственной из рассматриваемых. По его словам, выбор Дегтярева объясняется его богатым опытом законодательной работы и деловыми качествами, которые «хорошо известны в рамках его партийной работы по линии ЛДПР». Также Песков подчеркнул, что при выборе врио учитывалось мнение самих хабаровчан.

Как ранее писало URA.RU со ссылкой на источник, у Трутнева были две кандидатуры на пост Хабаровского губернатора. Первый — его заместитель Григорий Куранов, второй — замгендиректора дальневосточного завода «Звезда» Александр Колбин. Однако президент остановил свой выбор на депутате Госдумы от ЛДПР Дегтяреве. При этом Трутнев не стал лично представлять назначенного врио губернатора региональному правительству, а поручил это своему заму Куранову.

«Полномочный представитель президента не может выражать свое несогласие президенту. Поэтому об этом, конечно же, речи идти не может», — ответил Песков на вопрос агентства о том, мог ли Трутнев выражать свое несогласие с фигурой Дегтярева и учитывалась ли позиция полпреда Кремлем при выборе кандидатуры врио.

Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев не мог выражать президенту Владимиру Путину свое несогласие с кандидатурой Михаила Дегтярева на пост врио губернатора Хабаровского края. Об этом во время конференц-колла заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос URA.RU.

Трутнев не приехал на представление врио главы Хабаровского края Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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