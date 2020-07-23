В регионах обостряется ситуация с коронавирусом

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Виды города. Тюмень, эпидемия, конец карантина, маска на газоне, выброшенная маска
За все время эпидемии коронавируса в России выявлено 795 038 случаев коронавируса Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в России выявлено 5 848 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 5 848 новых случаев коронавируса в 83 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Согласно официальным данным, вылечились за последние сутки 8 277 человек, скончались 147. На первом месте по количеству новых случаев за сутки остается Москва (+608), на втором месте Московская область (+145), на третьем Санкт-Петербург (+184).

Среди регионов УрФО статистика по заболеваемости коронавирусом следующая: ЯНАО (+170), ХМАО (+198) Свердловская область (+249), Челябинская область (+130), Тюменская область (+103), Пермский край (+72), Курганская область (+42).

Всего на сегодняшний день в России подтверждено 795 038 случаев заражения COVID-19. Согласно официальным данным, скончались 12 892, выздоровело 580 330 россиян.

Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан предположил, что вакцину от коронавируса пустят в массовый оборот уже в следующем году, передает VSE42.ru. Тем временем в России уже проведено Более 26 млн тестов на выявление COVID-19, пишет RT.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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