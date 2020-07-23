В регионах обостряется ситуация с коронавирусом

За прошедшие сутки в России выявлено 5 848 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
«За последние сутки в России выявлено 5 848 новых случаев коронавируса в 83 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Согласно официальным данным, вылечились за последние сутки 8 277 человек, скончались 147. На первом месте по количеству новых случаев за сутки остается Москва (+608), на втором месте Московская область (+145), на третьем Санкт-Петербург (+184).
Среди регионов УрФО статистика по заболеваемости коронавирусом следующая: ЯНАО (+170), ХМАО (+198) Свердловская область (+249), Челябинская область (+130), Тюменская область (+103), Пермский край (+72), Курганская область (+42).
Всего на сегодняшний день в России подтверждено 795 038 случаев заражения COVID-19. Согласно официальным данным, скончались 12 892, выздоровело 580 330 россиян.
Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан предположил, что вакцину от коронавируса пустят в массовый оборот уже в следующем году, передает VSE42.ru. Тем временем в России уже проведено Более 26 млн тестов на выявление COVID-19, пишет RT.