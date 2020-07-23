В ВОЗ считают, что вакцина появится не раньше следующего года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 23 июля, — 225-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 135-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, число зараженных по всему миру за прошедшие сутки увеличилось на 286 417, достигнув отметки в 15 387 246. Выздороветь удалось уже 9 348 335 пациентам (+244 510). Жертвами COVID-19 стали 631 375 человек (+11 642).

В Бразилии за предыдущие сутки было зафиксировано 67 860 новых случаев заражения, что является рекордным приростом за все время пандемии. Теперь там 2 231 871 инфицированных, страна находится на второй строчке в рейтинге лидеров по этому показателю. На первом месте остаются США, где соответствующий диагноз был поставлен 4 100 875 американцам. Первую тройку замыкает Индия с 1 239 684 заболевшими. Следом идет Россия (789 771).

Вакцина и лекарство от коронавируса

Вакцина, созданная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, эффективна и безопасна. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Сейчас исследования подходят к завершению, идет подготовка к выпуску препарата, который могут зарегистрировать уже в августе.

В ВОЗ к этому вопросу подходят с меньшим оптимизмом. Директор программы по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что люди начнут получать вакцину не раньше 2021 года. Такой прогноз эксперт назвал реалистичным.

Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке нашли способ подавить вирус в организме. Они создали смесь антител, которые в будущем помогут эффективно бороться с COVID-19. Пока препарат испытали только на хомяках, но в перспективе опробуют на других животных и людях.

Коронавирус в России

Инфекция постепенно адаптируется к человеку, ее способность вызывать болезнь и смерть падает. В этом уверен главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико. По его мнению, в ноябре—декабре россиянам стоит ожидать сезонного подъема заболеваемости, но он уже не будет очень высоким.

Россияне думают иначе. Почти половина жителей крупных городов уверена, что вторая волна коронавируса наступит до конца этого года, поэтому они уже начали копить деньги на случай повторного карантина. Такие опасения разделяет и советник директора центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев. Опираясь на статистику ВОЗ он считает, что пик еще не достигнут, не стоит в этом году ожидать окончания пандемии.

Правительство страны готово вернуть туристам от 5 до 15 тысяч рублей в качестве компенсации расходов за отдых на территории РФ. Об этом в среду заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Список регионов уже составлен Ростуризмом, размер компенсации будет зависеть от тура.

Коронавирус в мире

В США больше 100 тысяч человек выразили готовность принять участие в клинических испытаниях вакцин от COVID-19. По словам директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, для первой фазы испытаний уже отобрали 30 тысяч американцев. В будущем, по его словам, ученым потребуются еще десятки тысяч добровольцев.

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, в свою очередь, предупредил, что для формирования стойкого иммунитета к коронавирусу человеку может потребоваться не одна, а несколько доз лекарства . В будущем такое возможно, но вакцины первого поколения вряд ли будут обладать таким эффектом.

В некоторых странах Европы фиксируют рост заболеваемости . В ВОЗ уверены, что это связано со смягчением мер, касающихся соблюдения физической дистанции между людьми. Эксперты призывают страны не забывать о риске появления новых очагов, добавив, что в ближайшие месяцы ситуация «продолжит эволюционировать».