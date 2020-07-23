«Газпромбанк» за долги забирает крупный ТЦ в Екатеринбурге

Учредители компании TEN из-за проблем с выплатой кредита «Газпромбанку» могут потерять ТЦ «Алатырь» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Учредители компании-застройщика TEN — семья Трофимовых — из-за проблем с выплатой кредита «Газпромбанку» могут потерять свой актив — ТЦ «Алатырь» (Екатеринбург). Информация об этом активно обсуждается участниками городского строительного рынка, сообщили URA.RU сразу несколько источников. По словам собеседников агентства, сделка находится в стадии подготовки.

«У Трофимовых есть некоторые финансовые трудности, не связанные с пандемией, поэтому они отдают „Алатырь“ „Газпромбанку“», — описал ситуацию один из собеседников агентства. Другой источник URA.RU, близкий к TEN, опроверг информацию о проблемах у учредителей, но подтвердил, что вопрос о передаче торгового центра в собственность банку обсуждается.

«Если говорить о фактическом состоянии — торговый центр остается за TEN. Но, поскольку ТЦ закрыт (как и другие торговые центры Екатеринбурга, из-за пандемии коронавируса — прим. ред.), и четвертый месяц не приносит прибыль, передача „Алатыря“ как выход из обязательств перед „Газпромбанком“ обсуждается», — объяснил он, подчеркнув, что речь идет о кредите торгового центра, а не TEN. «Брать деньги из основного бизнеса, чтобы обслуживать обязательства перед банком, нецелесообразно», — сказал инсайдер.

Получить оперативные комментарии в пресс-службах компании TEN и «Газпромбанка» не удалось. Представителям структур были отправлены запросы. На момент публикации ответы не пришли.

Компания TEN участвовала в строительстве ТРЦ «Алатырь» в Екатеринбурге (объект был сдан в 2009 году). У застройщика, долгое время управлявшего объектом, в здании также находится один из офисов. Держателем основного пакета акций (95%) TEN является девелопер Сергей Трофимов. 100% в ООО «ТРЦ Алатырь» принадлежат Елене Трофимовой (вероятно, его родственница).