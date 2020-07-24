Самое важное в России на 24 июля. Границы откроются с 1 августа, Центробанк рекордно снизил ключевую ставку, россияне получат новые выплаты

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Из России в Турцию можно будет улететь с 1 августа Фото: Pixabay

Границы будут открыты с 1 августа — Центробанк снизил ставку до исторического минимума — молодые семьи получат льготы на покупку квартир — Крым посетили миллион туристов — Кремль высказался о санкциях Чечни в отношении Госдепа. Все самые интересные и важные новости России на 24 июля — в обзоре URA.RU:

Международное авиасообщение открывается с августа, Крым посетили миллион туристов

Центробанк снизил ключевую ставку, а молодые семьи могут получить новые выплаты

Лидер ЛДПР предложил вернуть столицу Дальнего Востока в Хабаровск и выдвинуть Михаила Дегтярева в президенты

ЦИК объявил о трехдневных выборах

  • Намеченный на 13 сентября единый день голосования пройдет в трехдневный срок, объявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. 11 и 12 сентября будут считаться досрочными днями голосования, а 13 сентября — основным.

В Госдуме высказались о пенсионных налоговых вычетах, в Совфеде рассказали о формате образования в новом учебном году, Кремль отреагировал на санкции Рамзана Кадырова к Госдепу

  • В Госдуме высказались против введения налогового вычета для будущих пенсионеров. По словам председателя комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова, накопительную пенсию нужно вывести из системы обязательного пенсионного страхования, а граждане должны сами принимать решение о вкладах и осознавать риски.
  • Новый учебный год в России начнется в привычном формате, заявила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. По ее словам, всеобщее внедрение дистанционного формата пока не рассматривается.
  • В Кремле прокомментировали введение Чечней санкций в отношении Госдепартамента США. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это естественная реакция на нападки американской стороны в отношении Рамзана Кадырова и его семьи.

В России начали испытывать еще одну вакцину от COVID

Глава Минкульта решила открыть театры

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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