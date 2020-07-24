Из России в Турцию можно будет улететь с 1 августа Фото: Pixabay

Границы будут открыты с 1 августа — Центробанк снизил ставку до исторического минимума — молодые семьи получат льготы на покупку квартир — Крым посетили миллион туристов — Кремль высказался о санкциях Чечни в отношении Госдепа. Все самые интересные и важные новости России на 24 июля — в обзоре URA.RU:

Международное авиасообщение открывается с августа, Крым посетили миллион туристов

Центробанк снизил ключевую ставку, а молодые семьи могут получить новые выплаты

Банк России рекордно снизил ключевую ставку. Теперь она составляет 4,25% годовых. За время кризиса регулятор делает это уже в третий раз.

Теперь российские банки понизят и проценты по депозитным вкладам. При этом ставки по ипотечным кредитам падать не будут, считает экономист Виталий Калугин.

Обеспечить россиян жильем возьмутся власти, которые предоставят молодым семьям выплаты на покупку квартир комфорт-класса. Программа предусматривает для молодых семей с детьми компенсации в размере 35% от стоимости квартиры, без детей — 30%.

Лидер ЛДПР предложил вернуть столицу Дальнего Востока в Хабаровск и выдвинуть Михаила Дегтярева в президенты

Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский предложил вернуть Хабаровску статус столицы Дальневосточного федерального округа. По мнению политика, Владивосток расположен слишком далеко от центра округа. Также Жириновский призвал объединить все регионы Дальнего Востока в один.

Кроме того, лидер либерал-демократов решил выдвинуть врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева на президентские выборы в 2030 году.

ЦИК объявил о трехдневных выборах

Намеченный на 13 сентября единый день голосования пройдет в трехдневный срок, объявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. 11 и 12 сентября будут считаться досрочными днями голосования, а 13 сентября — основным.

В Госдуме высказались о пенсионных налоговых вычетах, в Совфеде рассказали о формате образования в новом учебном году, Кремль отреагировал на санкции Рамзана Кадырова к Госдепу

В Госдуме высказались против введения налогового вычета для будущих пенсионеров. По словам председателя комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова, накопительную пенсию нужно вывести из системы обязательного пенсионного страхования, а граждане должны сами принимать решение о вкладах и осознавать риски.

Новый учебный год в России начнется в привычном формате, заявила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. По ее словам, всеобщее внедрение дистанционного формата пока не рассматривается.

В Кремле прокомментировали введение Чечней санкций в отношении Госдепартамента США. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это естественная реакция на нападки американской стороны в отношении Рамзана Кадырова и его семьи.

В России начали испытывать еще одну вакцину от COVID

Разрешение на начало клинических испытаний вакцины от коронавируса получило еще одно учреждение. Им стал центр «Вектор», сообщили в Роспотребнадзоре.

Глава Минкульта решила открыть театры