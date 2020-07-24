Границы будут открыты с 1 августа — Центробанк снизил ставку до исторического минимума — молодые семьи получат льготы на покупку квартир — Крым посетили миллион туристов — Кремль высказался о санкциях Чечни в отношении Госдепа. Все самые интересные и важные новости России на 24 июля — в обзоре URA.RU:
Международное авиасообщение открывается с августа, Крым посетили миллион туристов
- В России с 1 августа возобновится международное авиасообщение. Пока — рейсами из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Первым делом откроются границы с Британией, Турцией и Танзанией.
- В соцсетях удивились такому списку стран. Многие даже не поверили, что Танзания реально существует.
- Тем не менее, спрос на международные перелеты вырос в 70 раз. Сильнее всего — как раз в Танзанию.
- Российские туроператоры уже начали бронировать путевки в Турцию и заявили, что с 10 августа открывается прямое авиасообщение с Антальей.
- Пока границы были закрыты, Крым уже посетили миллион туристов, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По подсчетам, более 32% отдыхающих прибыли на самолетах, 4,8% — на поездах, еще 63,1% — на автомобилях.
Центробанк снизил ключевую ставку, а молодые семьи могут получить новые выплаты
- Банк России рекордно снизил ключевую ставку. Теперь она составляет 4,25% годовых. За время кризиса регулятор делает это уже в третий раз.
- Теперь российские банки понизят и проценты по депозитным вкладам. При этом ставки по ипотечным кредитам падать не будут, считает экономист Виталий Калугин.
- Обеспечить россиян жильем возьмутся власти, которые предоставят молодым семьям выплаты на покупку квартир комфорт-класса. Программа предусматривает для молодых семей с детьми компенсации в размере 35% от стоимости квартиры, без детей — 30%.
Лидер ЛДПР предложил вернуть столицу Дальнего Востока в Хабаровск и выдвинуть Михаила Дегтярева в президенты
- Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский предложил вернуть Хабаровску статус столицы Дальневосточного федерального округа. По мнению политика, Владивосток расположен слишком далеко от центра округа. Также Жириновский призвал объединить все регионы Дальнего Востока в один.
- Кроме того, лидер либерал-демократов решил выдвинуть врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева на президентские выборы в 2030 году.
ЦИК объявил о трехдневных выборах
- Намеченный на 13 сентября единый день голосования пройдет в трехдневный срок, объявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. 11 и 12 сентября будут считаться досрочными днями голосования, а 13 сентября — основным.
В Госдуме высказались о пенсионных налоговых вычетах, в Совфеде рассказали о формате образования в новом учебном году, Кремль отреагировал на санкции Рамзана Кадырова к Госдепу
- В Госдуме высказались против введения налогового вычета для будущих пенсионеров. По словам председателя комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова, накопительную пенсию нужно вывести из системы обязательного пенсионного страхования, а граждане должны сами принимать решение о вкладах и осознавать риски.
- Новый учебный год в России начнется в привычном формате, заявила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. По ее словам, всеобщее внедрение дистанционного формата пока не рассматривается.
- В Кремле прокомментировали введение Чечней санкций в отношении Госдепартамента США. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это естественная реакция на нападки американской стороны в отношении Рамзана Кадырова и его семьи.
В России начали испытывать еще одну вакцину от COVID
- Разрешение на начало клинических испытаний вакцины от коронавируса получило еще одно учреждение. Им стал центр «Вектор», сообщили в Роспотребнадзоре.
Глава Минкульта решила открыть театры
- Театры в России могут открыться в середине сентября, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. Однако она уточнила, что все решения зависят от региональных властей и эпидобстановки.