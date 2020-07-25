Ранее сообщалось, что два уральских региона стали лидерами по количеству видов поддержки бизнеса , пострадавшего от пандемии коронавируса. Это Пермский край и Челябинская область. Причем восемь субъектов — Москва, Бурятия, Крым, Пермский край, Чукотский АО, Тульская, Иркутская и Челябинская области приняли максимальный пакет мер. Одним из популярных инструментов поддержки пострадавшего в пандемию бизнеса сейчас являются специальные налоговые льготы. Они есть в 67 из 85 регионов России. Другой известный механизм, который есть в 59 субъектах, — это отсрочка по арендной плате для МСП и компаний из пострадавших отраслей.

Однако размер компенсации составит до 20% страховых отчислений. Срок подачи заявления о финансовом обеспечении предупредительных мер в территориальный орган Фонда социального страхования продлен до 1 октября.

«Приобретение масок, респираторов, бахил, дезинфицирующих антисептиков, тестирование сотрудников, приобретение бесконтактных термометров, устройств и средств для обработки транспорта, служебных помещений и офисных поверхностей можно будет компенсировать из страховых взносов за 2020 год», — отметил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Работодатели смогут возместить расходы на маски, санитайзеры и другие средства защиты за счет сумм страховых взносов. Информация появилась на сайте Минтруда РФ.

Покупку масок можно будет компенсировать из страховых взносов Фото: Илья Московец © URA.RU

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