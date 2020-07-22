Регионы УрФО стали лидерами по мерам поддержки экономики

Наиболее популярным инструментом поддержки бизнеса сейчас являются специальные налоговые льготы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Пермский край и Челябинская область стали лидерами по количеству видов поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса. Об этом говорится в аналитическом обзоре Национального рейтингового агентства.

«Причем восемь субъектов — Москва, Бурятия, Крым, Пермский край, Чукотский АО, Тульская, Иркутская и Челябинская области — приняли максимальный пакет мер», — пишут «Известия». Наиболее популярным инструментом поддержки пострадавшего в пандемию бизнеса сейчас являются специальные налоговые льготы. Они есть в 67 из 85 регионов РФ. Другой известный механизм, который есть в 59 субъектах, — отсрочка по арендной плате для МСП и компаний из пострадавших отраслей.

Ранее председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович высказал мнение, что Россия переходит к самому тяжелому периоду кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Он отметил, что компании малого и среднего бизнеса вскоре будут вынуждены закрываться.