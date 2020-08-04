Экс-глава «уральской Рублевки» попал под суд за аферу с землей

Под Екатеринбургом продолжают делить землю Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Бывший глава администрации села Кашино под Екатеринбургом Михаил Сурин попал под суд. Его обвиняют в мошенническом хищении права на земельный участок

«Сысертская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы села Кашино. Он обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ „мошенничество, в крупном размере, с использованием служебного положения“. Необходимо отметить, что уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки», — сообщила URA.RU Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

По версии следствия, в феврале 2018 года Кашин обманным путем приобрел право на участок в Кашино площадью 600 кв. м стоимостью 640 тысяч рублей, оформленный на человека, умершего в 1987 году. «Экс-глава приискал лицо с такими же ФИО, как покойный владелец участка, им оказался житель города Каменска-Уральского. За 27 тысяч рублей этот однофамилец согласился на оформление от его имени нотариальной доверенности на распоряжение участком», — рассказала Канатова.

После этого землю оформили на двойника, после чего право на нее приобрел Сурин. Все вскрылось, когда в прокуратуру обратился наследник настоящего владельца земли. Михаилу Сурину грозит до шести лет колонии.

Ранее URA.RU писало, что что в 2017 году за аферу с землей к трем годам колонии был приговорен вице-мэра Сысерти Константин Сурин, который организовал выдачу муниципальной земли по подложным документам о наличии у граждан прав на ее бесплатное получение.

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