Сегодня, 6 августа, — 239-й день с момента выявления коронавируса и 149-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 866 627 (+5 204) человека, зараженных коронавирусом. В Пермском крае вирусная инфекция выявлена у 6227 (+68) человек, выздоровело 4 458 (+43) пациентов, зафиксировано 274 летальных исходов (+5 за сутки).
Пермский край не готов к третьему этапу снятия ограничений. На текущий момент регион соответствует лишь двум из трех обязательных критериев перехода на следующий этап. В Прикамье в достаточном количестве проводят тестирование на коронавирус (163,6 при минимуме 110 на 100 тысяч населения), а также в доля свободного коечного фонда в регионе для COVID-пациентов более 50% (119,2% от установленного норматива на 28 апреля 2020 года). Самая сложная ситуация в регионе с коэффициентом распространения инфекции — он выше единицы, а для отмены карантина он должен быть ниже 0,5.
Ситуация в регионе продолжает развиваться по негативному сценарию. За сутки коэффициент распространения инфекции (Rt) увеличился до 1,04. Также в крае фиксируется высокая смертность среди пациентов с подтвержденным COVID-19. Из пяти новых смертельных случаев три наступили непосредственно от заболевания, вызванного коронавирусом.
В Пермском крае ослабили карантинные меры, но не для всех. На заседании оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией принято решение снять режим самоизоляции для всех, кто моложе 65 лет и не имеет хронических заболеваний. Также салоны красоты теперь могут оказывать косметические услуги (пилинг, мезотерапия и другие услуги). Разрешена деятельность организаций, предоставляющих финансовые услуги (ломбарды, микрофинансовые организации), агентств и оценщиков недвижимости, организаций, оказывающих услуги в области права.
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