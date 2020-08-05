Формально пермякам до сих пор запрещено посещать пляжи и за это нарушение предусмотрен штраф Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 6 августа, — 239-й день с момента выявления коронавируса и 149-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 866 627 (+5 204) человека, зараженных коронавирусом. В Пермском крае вирусная инфекция выявлена у 6227 (+68) человек, выздоровело 4 458 (+43) пациентов, зафиксировано 274 летальных исходов (+5 за сутки).

Пермский край не готов к третьему этапу снятия ограничений. На текущий момент регион соответствует лишь двум из трех обязательных критериев перехода на следующий этап. В Прикамье в достаточном количестве проводят тестирование на коронавирус (163,6 при минимуме 110 на 100 тысяч населения), а также в доля свободного коечного фонда в регионе для COVID-пациентов более 50% (119,2% от установленного норматива на 28 апреля 2020 года). Самая сложная ситуация в регионе с коэффициентом распространения инфекции — он выше единицы, а для отмены карантина он должен быть ниже 0,5.

Ситуация в регионе продолжает развиваться по негативному сценарию. За сутки коэффициент распространения инфекции (Rt) увеличился до 1,04. Также в крае фиксируется высокая смертность среди пациентов с подтвержденным COVID-19. Из пяти новых смертельных случаев три наступили непосредственно от заболевания, вызванного коронавирусом. Новых случаев заражения больше всего в Перми (30) , 10 человек заболели в Березниках, 7 — в Соликамске. Также коронавирус подтвержден у жителей Ильинского, Пермского района, Губахи, Верещагино, Частых, Кунгуре, Краснокамске, Красновишерске, Добрянке, Чердыни, Кишерти и Сиве.

В Пермском крае ослабили карантинные меры, но не для всех. На заседании оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией принято решение снять режим самоизоляции для всех, кто моложе 65 лет и не имеет хронических заболеваний. Также салоны красоты теперь могут оказывать косметические услуги (пилинг, мезотерапия и другие услуги). Разрешена деятельность организаций, предоставляющих финансовые услуги (ломбарды, микрофинансовые организации), агентств и оценщиков недвижимости, организаций, оказывающих услуги в области права.

Детям разрешат учиться в условиях пандемии. С 1 сентября работу возобновят как школы и детские сады, так и учреждения дополнительного образования. До начала занятий у всех детей и преподавателей будут измерять температуру, а учебные классы будут регулярно обрабатывать дезинфицирующими средствами.

Прокуроры помогли получить деньги медикам. В первом полугодии после вмешательства надзорного органа медработникам доначислили более 50 миллионов рублей . Эти выплаты получили порядка двух тысяч человек. В целом по Пермскому краю прокуратура добилась погашения долгов по заработной плате перед работниками различных предприятий и организаций на сумму свыше 210 млн руб.