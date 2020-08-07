После ДТП Ефремов жалел свою машину и не хотел спасать умирающего

После аварии Михаил Ефремов сел на парапет и не подошел к потерпевшим Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

После смертельного ДТП актер Михаил Ефремов, по вине которого произошла авария, жалел свою машину и не пытался помочь умирающему водителю. Об этом в суде заявил очевидец происшествия Роман Шрамко.

За несколько секунд до смертельной аварии Ефремов «подрезал» автомобиль, в котором ехал Шрамко и его друг. После этого произошло ДТП, очевидцем которого стал Шрамко. «Я бросился помогать [потерпевшему] и видел, как трое вытаскивали человека из машины. Ефремов стоял рядом, а потом сел на парапет, — цитирует „Комсомольская правда“ Шрамко. — Он стоял смотрел и жалел свою машину. Даже не пытался помочь человеку, которого угробил».

По словам очевидца, в момент ДТП Ефремов был сильно пьян, не мог нормально говорить и ровно стоять. После аварии актер подошел к Шрамко, попросил у него сигарету и заявил, что несколько секунд назад чуть не убил его с другом.

Михаил Ефремов попал в ДТП в июне в центре Москвы. В состоянии опьянения актер выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице. В отношении актера возбуждено уголовное дело.

Актер заявлял о своем раскаянии и предлагал семье погибшего помощь и компенсации, от чего они отказывались. На судебном заседании, которое прошло 5 августа, Ефремов отказался признать вину, так как, по его словам, он ничего не помнит о той ночи. Позже актер заявил, что ему сложно узнать себя на кадрах, записанных сразу после аварии, и заявил о раздвоении личности.

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