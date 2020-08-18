18 августа 2020
17 августа 2020

Махонин удивил конкурентов на выборах пермского губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Перми Дмитрий Махонин на голосовании по поправкам в Конституцию России. Пермь, махонин дмитрий
Участие врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в дебатах удивило других кандидатов Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU
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Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Все кандидаты в губернаторы Пермского края 25 августа примут участие в дебатах, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Участие в них врио губернатора Дмитрий Махонин вызвало удивление его соперников.

«25 августа пройдут дебаты на телеканале „Россия 24“. В них примут все кандидаты, включая Махонина», — сообщил URA.RU инсайдер. В краевой администрации URA.RU подтвердили данную информацию.

«Да?! Я, если честно, думала, что он поступит как [экс-губернатор Пермского края — министр экономического развития России Максим] Решетников — в „кусты“. Очень интересно будет его послушать», — заявила URA.RU кандидат в губернаторы Пермского края от КПРФ Ксения Айтакова. Другой кандидат губернаторы от ЛДПР Олег Постников сообщил URA.RU, что для него также является новостью участие врио в предстоящих дебатах.

Выборы губернатора Пермского края пройдут с 11 по 13 сентября 2020 года. В них также примет участие еще один кандидат от «Патриотов России» Евгений Козлов, контакты которого у редакции отсутствуют. Предыдущий глава региона Максим Решетников, будучи врио губернатора, не стал участвовать в дебатах с другими кандидатами в 2017 году.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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