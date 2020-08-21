Источник: в ДТП на Урале пострадал водитель митрополита Кирилла

В ДТП погибли четыре человека Фото: УГИБДД по Свердловской области

За рулем автомобиля Peugeot, попавшего в смертельное ДТП в районе Каменска-Уральского (Свердловская область), находился водитель митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. Об этом URA.RU сообщил источник.

Смертельное ДТП произошло 21 августа на 103-м километре трассы Екатеринбург-Курган. По предварительным данным, автомобиль Hyundai из-за мокрой дороги выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Peugeot. В результате в Hyundai погибли водитель и его жена, сидевшая на пассажирском сидении. Ребенок, который был на заднем сидении, госпитализирован. В Peugeot погибли две женщины-пассажирки. Водитель Peugeot и дети 4 и 9 лет госпитализированы с множественными травмами.

«За рулем Peugeot находился водитель митрополита Кирилла», — сообщил URA.RU источник. По информации агенства, сам митрополит в этот день был в отъезде, и у водителя был выходной.

В городской больнице Каменска-Уральского URA.RU не удалось получить информацию. В пресс-службе Екатеринбургской епархии не подтвердили информацию, что за рулем Peugeot находился водитель митрополита Кирилла. В ГИБДД по Свердловской области отказались комментировать ситуацию, ссылаясь на неразглашение личных данных.