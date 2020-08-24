Омские медики обиделись на жену Навального

Юлия Навальная прилетала к мужу в Омск Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Жена блогера Алексея Навального Юлия не поблагодарила омских врачей за спасение жизни ее супруга. Об этом рассказал главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский.

По словам Мураховского, он как минимум пять раз встречался с Навальной в его кабинете. Причем на эти беседы приглашались и московские специалисты, отметил главврач. «Все это происходило у меня в кабинете и неоднократно. Сказала ли она спасибо? Мне — нет», — приводит слова Мураховского РИА «Новости».

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно сел в Омске, Навального доставили в БСМП №1. Он впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ. Замглавврача омской больницы Анатолий Калиниченко подтвердил, что диагноз «отравление» был одним из первых при обследовании, однако после анализов его исключили, пишет агентство Nation News. Сейчас Навальный находится на лечении в Германии как «гость канцлера», передает RT.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.