Россиянам пообещали аномальную погоду в последнюю неделю лета

Сильное потепление ожидается в Свердловской и Челябинской областях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

До конца августа на территории всей России синоптики прогнозируют аномально теплую погоду. Самые высокие температуры будут наблюдаться в Поволжье и на Урале — отклонение от нормы здесь достигнет 8 градусов, сообщил научный руководитель Гтдрометцентра Роман Вильфанд.

«Практически на всей территории страны температурный фон выше нормы прогнозируется: где-то на 2 градуса, где-то — на 8 градусов», — рассказал Вильфанд. По его словам, в ближайшие пять дней теплее всего будет в Поволжье и на Урале. В среднем температура в этих регионах превысит норму на 4-6 градусов. А в в Екатеринбурге, Свердловской и Челябинской областях — сразу на 8 градусов.

Ниже нормы температуры будут оставаться только в Якутии, Магаданской области, Хабаровском крае, на Чукотке и Камчатки, добавил синоптик.

Ранее в Гидрометцентре также пообещали, что теплой погода будет и в первый месяц осени. В регионах Центральной России температура будет близка к норме или превышать ее, передает агентство Nation News.

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