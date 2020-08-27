Замминистра науки РФ получила новый статус в правительстве

Замминистра науки и образования РФ Елена Дружинина вошла в правительственную комиссию по делам несовершеннолетних, председателем которой является вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте миннауки.
«Включить в состав правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав […] заместителя министра науки и высшего образования РФ Дружинину Е.С., исключив из ее состава Кучеренко П.А.», — говорится в распоряжении Мишустина.
Елена Дружинина стала замминистра в апреле. В ведомство она пришла из Тюменского госуниверситета, где работала пресс-секретарем. Ее начальником там был нынешний министр науки Валерий Фальков. Комиссия, в которую теперь вошла Дружинина, занимается выработкой предложений для профильных ведомств по защите прав несовершеннолетних, говорится на сайте правительства РФ.
Политолог Сергей Маркелов считает, что включение Дружининой в комиссию — это успех для министра Фалькова. «У министра складывается командная группировка, которая готова будет работать на благо образовательной отрасли. Со своими людьми всегда проще решать задачи», — сказал эксперт URA.RU.
Интересно, что замминистра науки Павел Кучеренко проработал в комиссии всего два месяца — 20 июня он занял там место ушедшей в отставку замминистра Марины Боровской. URA.RU также писало, что Кучеренко претендует на должность статс-секретаря минобразования, а источники связывали его с командой председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.
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