Мать убитой на Уктусе девушки пожелала смерти семье обвиняемого

Александров подтвердил, что признает свою вину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Убийство двух девушек на Уктусе

В Свердловском областном суде стартовал процесс по делу 35-летнего инженера-конструктора оборонного завода им. Калинина Алексея Александрова, обвиняемого в расстреле двух девушек. Мать убитой Натальи Кузнецовой эмоционально высказалась о справедливом, как она считает, наказании убийцы.

«Семья — это начало новой жизни, а у этой семьи не должно быть будущего. Я хочу, чтобы они все сдохли», — заявила Татьяна Кузнецова перед началом процесса.

Как сообщало URA.RU, по версии следствия Александров расстрелял 28-летнюю Наталью Кузнецову и 29-летнюю Ксению Солтанову на горнолыжном комплексе «Уктус» 25 августа 2018 года. На допросах Александр признался в убийстве. Мужчина заявил, что он мизантроп, и хотел убить хоть кого-нибудь, поэтому застрелил первых попавшихся незнакомых девушек. Он пояснил, что подкрался к девушкам, но винтовка трижды давала осечку. Лишь с четвертого раза он начал стрелять. Он выстрелил каждой девушке по три раза в голову. Потом заметил, что Кузнецова подает признаки жизни, и выстрелил ей в голову еще дважды. Также Александров заявил, что его целью было убить четырех человек, но совершить новую расправу он не успел, так как затянулся поиск нового ствола для винтовки. Сегодня в суде он снова подтвердил, что полностью признает свою вину. присутсвтвовавший на суде отец Александрова заявил, что не верит в виновность сына. При этом сказал, что жена Александрова поверила в виновность мужа, он с невесткой больше не общается.

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение. Мужчина обвиняется по пунктам «а», «и» части 2 статьи 105 УК РФ «убийство, то есть умышленное причинение смерти двум лицам, из хулиганских побуждений».