Уктусский стрелок подробно рассказал об убийстве девушек

Подробности убийства стрелок рассказал следователям Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Убийство двух девушек на Уктусе

Екатеринбуржец Алексей Александров, которого обвиняют в убийстве двух девушек на Уктусе, в подробностях рассказал следователям о том, как жестоко расправился с жертвами. По словам адвоката матери одной из убитых девушек Дмитрия Ушакова, Александров рассказывал больше, чем от него просили, и боялся упустить что-либо.

«Он [Александров] рассказывал такие подробности, которые кроме него знать никто не мог: как и где он пристреливал, проверял пробивную силу», — сообщил E1.RU Дмитрий Ушаков. В частности, в материалах дела указано, что стрелок не стал стрелять в девушку, которая закрылась от него коробкой от пиццы, потому что не понимал, пробьет ее пуля или нет.

Также Александров заявил, что его первой жертвой стала 28-летняя Наталья Кузнецова. Затем он выстрелил в 29-летнюю Ксению Солтанову. «Он [Александров] подошел к ней и шесть секунд отсчитал — и, когда рука у нее опустилась и коробка сползла, выстрелил. То есть он сделал контрольный выстрел», — рассказала мать одной из убитых Алина Солтанова. Также Александров выстрелил еще два раза в Наталью после того, как заметил, что она подает признаки жизни.

По версии следствия, инженер-конструктор оборонного завода им. Калинина Алексей Александров расстрелял 28-летнюю Наталью Кузнецову и 29-летнюю Ксению Солтанову на горнолыжном комплексе «Уктус» 25 августа 2018 года. Как ранее сообщал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сотрудники уголовного розыска областного главка МВД задержали стрелка через год после убийства — его нашли через форум любителей оружия, на котором он консультировался, как усилить мощность своей пневматической винтовки калибра 6.35 мм (эксперты пришли к выводу, что именно из такого оружия были убиты девушки). На допросах Александр признался в убийстве: заявил, что он мизантроп и застрелил первых попавшихся ему незнакомых девушек.