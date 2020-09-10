У абонентов МТС в Челябинске пропала связь и мобильный интернет

Смартфоны челябинцев превратились в бесполезные куски металла и пластика Фото: Анна Майорова © URA.RU

У абонентов компании МТС в Челябинске в середине дня 11 сентября пропала связь. Воспользоваться услугами мобильного интернета также невозможно, сообщают читатели URA.RU.

«Дозвониться до адресата с телефона, где установлена SIM-карта МТС невозможно, написать в мессенджере тоже», — рассказал URA.RU абонент Владимир. «У нас все сотрудники на корпоративном тарифе МТС. Они не могут совершать звонки, с ними также невозможно связаться. Работа парализована», — добавляет руководитель одной из крупных компаний области. Не проходят также звонки на номера МТС с телефонов других операторов.

Пресс-служба представительства телекоммуникационного гиганта в регионе не указывает на сайте телефоны. По приведенному на сайте номеру федеральной пресс-службы дозвониться не удалось — автоответчик сообщает, что все специалисты заняты. На электронный адрес пресс-службы МТС направлен письменный запрос.

Обновлено: 18:20

«Сеть МТС на территории Челябинской области работает в штатном режиме, все сервисы доступны абонентам», — говорится в пришедшем по электронной почте комментарии челябинского офиса МТС.