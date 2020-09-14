Берлин привлек международных экспертов к анализу проб Навального

Власти Германии просят Россию прокомментировать ситуацию с Навальным Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Кабмин ФРГ привлек организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) к расследованию дела блогера Алексея Навального. Об этом сообщил представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт.

«Организация по запрещению химического оружия взяла пробы у Навального и приняла необходимые меры для их изучения в лабораториях», — говорится на сайте правительства ФРГ. Власти страны также обратились к России с просьбой дать комментарий по госпитализации Навального. Предыдущий тест проб Навального проводился 2 сентября в Германии.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где блогера госпитализировали. Он пришел в себя после госпитализации в Берлине. Власти Германии уверены, что блогера отравили. Однако в европейском журнале The European нашли ряд нестыковок в заявлениях Германии. Российские врачи заявляют, что следов яда в организме Навального не было обнаружено.