The European назвал нестыковки в заявлениях ФРГ по Навальному

Заявления Германии по делу Навального вызывают ряд вопросов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

В заявлениях немецких официальных лиц по делу блогера Алексея Навального журналисты нашли ряд нестыковок. Статья с их перечислением появилась на сайте журнала The European.

«Чем тяжелее звучат выдвигаемые [Германией] обвинения, тем больше становится открытых вопросов, на которые следует попытаться дать ответ», — передает издание. Авторы материала отмечают, что о нестыковках в деле Навального должны узнать жители Европы, чтобы трезво оценивать случившееся.

Европейские врачи отказались от помощи России в деле Навального. В то же время они заявляли, что расследование по делу блогера должно быть обстоятельным.

Если бы Навальный был отравлен спецслужбами РФ, его бы не выпустили из страны. Но российская сторона, напротив, способствовала его вылету в берлинскую клинику «Шарите».

Немецкие пилоты и врачи, сославшись на усталость и на необходимость сна, затянули перевозку Навального из Омска на 12 часов.

Омские врачи лечили Навального тем же веществом, что и берлинские медики. Они также применяли атропин.

Европейские врачи не предоставили России данных о следах отравляющих веществ в организме Навального. Их обвинения не подтверждены документами.

Если бы Навального отравили ядом «Новичок», то пострадали бы и окружающие люди, и врачи. Однако ни в России, ни в Германии не предпринимали мер по защите населения, как это было в Солсбери после отравления Сергея и Юлии Скрипаль.

Немецкие врачи документально не опровергли диагноз омских медиков. Те говорили, что у блогера нарушен обмен веществ.

Врачи «Шарите» не сообщают о состоянии блогера, как это делали их омские коллеги. В Европе создали информационный вакуум вокруг дела Навального.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где блогера госпитализировали. Он впал в кому. Его доставили в немецкую больницу «Шарите», где блогер пришел в себя. Власти Германии утверждают, что в деле блогера фигурирует умышленное отравление. Российские врачи заявляют, что следов яда в организме Навального не обнаружено.