The European назвал нестыковки в заявлениях ФРГ по Навальному

В заявлениях немецких официальных лиц по делу блогера Алексея Навального журналисты нашли ряд нестыковок. Статья с их перечислением появилась на сайте журнала The European.
«Чем тяжелее звучат выдвигаемые [Германией] обвинения, тем больше становится открытых вопросов, на которые следует попытаться дать ответ», — передает издание. Авторы материала отмечают, что о нестыковках в деле Навального должны узнать жители Европы, чтобы трезво оценивать случившееся.
- Европейские врачи отказались от помощи России в деле Навального. В то же время они заявляли, что расследование по делу блогера должно быть обстоятельным.
- Если бы Навальный был отравлен спецслужбами РФ, его бы не выпустили из страны. Но российская сторона, напротив, способствовала его вылету в берлинскую клинику «Шарите».
- Немецкие пилоты и врачи, сославшись на усталость и на необходимость сна, затянули перевозку Навального из Омска на 12 часов.
- Омские врачи лечили Навального тем же веществом, что и берлинские медики. Они также применяли атропин.
- Европейские врачи не предоставили России данных о следах отравляющих веществ в организме Навального. Их обвинения не подтверждены документами.
- Если бы Навального отравили ядом «Новичок», то пострадали бы и окружающие люди, и врачи. Однако ни в России, ни в Германии не предпринимали мер по защите населения, как это было в Солсбери после отравления Сергея и Юлии Скрипаль.
- Немецкие врачи документально не опровергли диагноз омских медиков. Те говорили, что у блогера нарушен обмен веществ.
- Врачи «Шарите» не сообщают о состоянии блогера, как это делали их омские коллеги. В Европе создали информационный вакуум вокруг дела Навального.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где блогера госпитализировали. Он впал в кому. Его доставили в немецкую больницу «Шарите», где блогер пришел в себя. Власти Германии утверждают, что в деле блогера фигурирует умышленное отравление. Российские врачи заявляют, что следов яда в организме Навального не обнаружено.
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