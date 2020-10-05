Челябинскому министерству грозит уголовное дело

Силовики считают, что из выделенных на очистку Миасса 29 млн рублей на сторону ушло 12 миллионов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Челябинской области требует возбудить уголовные дела по факту нарушений при расчистке русла реки Миасс в Челябинске, проводившейся в рамках федерального нацпроекта «Экология». Материалы проверки направлены в ГУ МВД по региону и следственные органы для возбуждения уголовных дел в отношении коммерсантов и должностных лиц минэкологии области.

«При сдаче работ в отчетные документы внесены недостоверные сведения, стоимость работ завышена более чем на 12 млн рублей, — заявили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. — Министерством экологии области, как заказчиком работ, при их приемке данные обстоятельства не установлены, работы приняты в заявленном объеме».

По данным URA.RU, контракт на расчистку русла реки был заключен с ООО «Акватехника», сумма договора составила 29 млн рублей. Владельцем фирмы является бизнесмен Константин Важенин, связаться с ним не удалось. В отношении коммерсантов дело может быть возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Расследованием займется полицейский главк региона.

В следственное управление СКР по региону направлены материалы по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность с причинением особо крупного ущерба) в отношении должностных лиц региона. «Мы проводили экспертизу проекта и следили за исполнением контракта, — сообщили URA.RU в министерстве экологии. — Но мы будем содействовать следствию и предоставим все необходимые документы».