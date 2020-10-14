Фадеев выдвинул свою версию конфликта с композитором Крутым

Максим Фадеев и Игорь Крутой были партнерами по созданию музыкальной премии «Виктория» Фото: страница Максима Фадеева в Instagram @fadeevmaxim

Продюсер Максим Фадеев ответил коллеге Игорю Крутому на его комментарии о конфликте пятилетней давности. Уроженец Кургана озвучил свою версию произошедшего во время работы над новой музыкальной премией.

Ранее на шоу «Алена, блин» Крутой рассказал, почему пять лет не общается с Фадеевым. По словам медиаменеджера, они намеревались вместе создать новую музыкальную премию, однако Фадееву, по словам Крутого, не понравилось, что тот берет на себя функции лидера. Позднее Фадеев и ряд других участников вышли из проекта.

По версии Фадеева несколько крупных продюсеров, в том числе он, Игорь Матвиенко и Виктор Дробыш, решили объединить усилия и создать общую медиакомпанию. Позднее, как уверяет Фадеев, к проекту подключились другие люди, в том числе и Крутой.

«Была договоренность, что мы будем партнерами. Через неделю пришла бумажка, в которой было указано, что состоится премия „Виктория“. Я возмутился. Было еще много людей, которые возмутились, что без них что-то решили», — заявил Фадеев Super.ru. По словам Фадеева, провести премию хотели уже через месяц, не наблюдая долгое время за артистами, чтобы решить, кто достоин награды.

Через некоторое время стало известно, что именно Крутой решил проводить премию через месяц после идеи ее организовать, рассказывает Фадеев. Продюсер, по его собственным словам, возмутился, что его коллега единолично принимает решения и вместе с некоторыми участниками вышел из проекта.