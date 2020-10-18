На Челябинскую область надвигается снегопад

В Челябинске снегопад начнется 22 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области ожидается снег. Как говорится в сообщении синоптиков, уже 20 октября температура упадет до -2 градусов, в горных районах ожидается мокрый снег.

«На территории региона в ближайшие сутки ожидаются небольшие дожди, местами умеренные, в горах с мокрым снегом. В Челябинск снег придет 22 октября», — следует из прогноза синоптиков на сайте «Челпогода».

Дневные температуры снизятся с 12-14 градусов тепла до 1-3 градусов, ночные могут достигнуть 6 градусов мороза. С похолоданием придет ветер порывами до 17 метров в секунду.

Как рассказала URA.RU главный синоптик Челябинской области Наталья Ячменева, первый снег может быстро растаять. Устойчивый снежный покров, по ее словам, образуется к 13 ноября.