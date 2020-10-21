Силовики предъявили претензии фирме челябинского золотодобытчика

У следственного комитета появились вопросы к золотодобытчикам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный комитет (СК) РФ начал расследование в отношении главы компании Petropavlovsk Максима Мещерякова, основной пакет акций которой в феврале 2020 года приобрел «Южуралзолото» (ЮГК, принадлежит вице-спикеру заксобрания Челябинской области Константину Струкову и его семье). Как рассказали URA.RU в компании Petropavlovsk, силовики разбираются в серии встречных обвинений двух гендиректоров.

«Это расследование связано с событиями 26—27 августа 2020 года, когда господину Мещерякову было отказано в доступе в офис компании в Москве, куда он затем вошел в присутствии московской полиции. Расследование действий господина Мещерякова связано с преступлением по статье 330 УК РФ „Самоуправство“», — уточнила пресс-секретарь компании Petropavlovsk. В компании, которая сейчас контролируется Струковым, добавили, что Мещеряков работает над внедрением надежной и прозрачной системы контроля для того, чтобы защитить активы и информацию группы компаний.

«Разумеется, наша организация будет в полной мере сотрудничать с правоохранительными органами в их расследовании»., — добавили URA.RU в компании Petropavlovsk. В свою очередь представители компании ЮГК отметили, что не готовы комментировать ситуацию в фирме, где они владеют частью акций.