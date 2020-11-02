В Свердловской области выросло число заболевших коронавирусом

В Свердловской области зарегистрировано 283 новых случая COVID-19, сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом. Число заболевших вновь стало расти после небольшого спада.
«Состояние 311 госпитализированных оценивается как тяжелое, 241 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 167 — на аппаратах ИВЛ», — уточнили в штабе. 1134 пациента находятся в состоянии средней тяжести.
Зарегистрировано восемь случаев смерти больных COVID-19. С начала эпидемии умерло 792 человека. Выписано 285 заболевших. Общее число выздоровевших свердловчан — 29 149. Всего с начала эпидемии заболело 37 049 жителей региона.
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