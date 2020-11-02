02 ноября 2020

В Свердловской области выросло число заболевших коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, врачи, скорая помощь, эвакуация больных, медики, доктор, коронавирус, covid, ковид, противочумной костюм, защитные костюмы
Госпитализированных пациентов становится все больше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области зарегистрировано 283 новых случая COVID-19, сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом. Число заболевших вновь стало расти после небольшого спада.

«Состояние 311 госпитализированных оценивается как тяжелое, 241 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 167 — на аппаратах ИВЛ», — уточнили в штабе. 1134 пациента находятся в состоянии средней тяжести.

Зарегистрировано восемь случаев смерти больных COVID-19. С начала эпидемии умерло 792 человека. Выписано 285 заболевших. Общее число выздоровевших свердловчан — 29 149. Всего с начала эпидемии заболело 37 049 жителей региона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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