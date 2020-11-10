10 ноября 2020
09 ноября 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 11 ноября. Комиссия расследовала взрыв кислорода в больнице, Тефтелев обжалует приговор

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, мчс, пожарные, гкб2
Ростехнадзор проверил обстоятельства взрыва кислорода в больнице №2 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор назначил ответственного за транспорт — Ростехнадзор проверил обстоятельства взрыва кислорода — частные клиники не могут провести КТ — ЧМК выплатит многомиллионный штраф — экс-мэр Челябинска подал апелляцию. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 11 ноября — в обзоре URA.RU:

Назначен первый замруководителя управделами

  • Губернатор Алексей Текслер подписал постановление о назначении первым заместителем руководителя управления делами правительства и главы региона Дмитрия Зубарева. Он будет заниматься вопросами обеспечения транспортом губернаторской резиденции, правительства области и законодательного собрания.

Комиссия проверила обстоятельства взрыва кислорода в больнице

  • Кислородная станция горбольницы №2 в Челябинске, где прогремел взрыв, не была внесена в реестр опасных объектов. Об этом заявили в Уральском управлении Ростехнадзора. Сейчас силовики проверяют правильность действий самого Ростехнадзора.

Частные клиники Челябинска остановили запись на КТ

Крупному комбинату выписали многомиллионный штраф

Процесс о резонансном ДТП возобновится

Экс-мэр Тефтелев оспорит приговор

  • Адвокаты бывшего главы Челябинска Евгения Тефтелева, которого ранее осудили на три года за получение взятки в особо крупном размере, оспорили приговор.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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