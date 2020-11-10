Губернатор назначил ответственного за транспорт — Ростехнадзор проверил обстоятельства взрыва кислорода — частные клиники не могут провести КТ — ЧМК выплатит многомиллионный штраф — экс-мэр Челябинска подал апелляцию. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 11 ноября — в обзоре URA.RU:
Назначен первый замруководителя управделами
- Губернатор Алексей Текслер подписал постановление о назначении первым заместителем руководителя управления делами правительства и главы региона Дмитрия Зубарева. Он будет заниматься вопросами обеспечения транспортом губернаторской резиденции, правительства области и законодательного собрания.
Комиссия проверила обстоятельства взрыва кислорода в больнице
- Кислородная станция горбольницы №2 в Челябинске, где прогремел взрыв, не была внесена в реестр опасных объектов. Об этом заявили в Уральском управлении Ростехнадзора. Сейчас силовики проверяют правильность действий самого Ростехнадзора.
Частные клиники Челябинска остановили запись на КТ
- Запись на КТ в частных клиниках Челябинска остановлена, либо ведется на полтора месяца вперед из-за перегруженности.
Крупному комбинату выписали многомиллионный штраф
- Челябинскому металлургическому комбинату выписали штраф на сумму более 47,7 млн рублей за сброс неочищенных сточных вод в реку Миасс.
Процесс о резонансном ДТП возобновится
- Возобновляется процесс по делу о ДТП с участием бывшего вице-губернатора региона Андрея Косилова. Об этом сообщили URA.RU в Аргаяшском районном суде. Первое заседание пройдет 13 ноября.
Экс-мэр Тефтелев оспорит приговор
- Адвокаты бывшего главы Челябинска Евгения Тефтелева, которого ранее осудили на три года за получение взятки в особо крупном размере, оспорили приговор.
Подписывайтесь на URA.RU в