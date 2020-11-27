Пермский губернатор предостерег мэров от лжи в соцсетях

Дмитрий Махонин посоветовал главам активнее работать в соцсетях Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Главам муниципалитетов Пермского края стоит активнее работать в социальных сетях. Об этом губернатор региона Дмитрий Махонин сказал во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте». Он отметил, что отвечать жителям надо даже в том случае, если решить проблему сразу нельзя, и подчеркнул, что «врать никому не надо».

Один из вопросов, которые адресовали главе региона, касался неудовлетворительной работы главы Чернушинского округа Михаила Шестакова в социальных сетях. «Я бы ориентировал глав завести личный аккаунт, чтобы быть ближе к людям. Но важно, чтобы ответы были не в виде отписок, а такое часто бывает», — отметил губернатор.

Махонин посоветовал главам давать жителям «четкие и развернутые ответы, чтобы они были понятны людям». «Даже если мы не можем решить проблему, мы должны объяснить, почему не можем. Тут врать никому не надо», — резюмировал Махонин.

Кроме того, во время первого прямого эфира после вступления в должность губернатор рассказал, кем хочет стать его дочка. А также раскрыл планы по строительству в регионе инфекционной больницы.