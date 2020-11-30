Задержана экс-глава Минздрава Иркутской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, арест, цепь, женщина, наручники, заключение под стражу, преступница
Чиновницу подозревают в фальсификации документов на поставки в регион масок Фото: Илья Московец © URA.RU

В Иркутске задержана экс-глава регионального Минздрава Наталья Ледяева. Бывшую чиновницу вместе с сыном подозревают в фальсификации документов на поставку в Иркутскую область медицинских масок.

«Задержана правоохранителями», — цитирует РИА «Новости» собственные источники в силовых ведомствах. О задержании сына Ледяевой не сообщается.

Уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Иркутской области было возбуждено по факту фальсификации документов на поставку в регион медицинских масок. По информации агентства, ущерб от действий чиновницы оценивается в сумму 40 миллионов рублей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...