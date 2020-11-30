Задержана экс-глава Минздрава Иркутской области

Чиновницу подозревают в фальсификации документов на поставки в регион масок Фото: Илья Московец © URA.RU

В Иркутске задержана экс-глава регионального Минздрава Наталья Ледяева. Бывшую чиновницу вместе с сыном подозревают в фальсификации документов на поставку в Иркутскую область медицинских масок.

«Задержана правоохранителями», — цитирует РИА «Новости» собственные источники в силовых ведомствах. О задержании сына Ледяевой не сообщается.

Уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Иркутской области было возбуждено по факту фальсификации документов на поставку в регион медицинских масок. По информации агентства, ущерб от действий чиновницы оценивается в сумму 40 миллионов рублей.