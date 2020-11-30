Пермское минсоцразвития готовится к масштабному изменению

Павел Фокин лично будет отвечать за цифровизацию государственных и муниципальных услуг Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Министерство соцразвития Пермского края переводит массовые социально значимые государственные и муниципальные услуги в электронный формат. Информация отражена на сайте ведомства. Отвечать за цифровизацию услуг будет непосредственно глава минсоцразвития края Павел Фокин.

«Назначить ответственным за цифровую трансформацию (в том числе за перевод услуг в электронную форму) в министерстве социального развития Пермского края министра социального развития края Фокина П. С.», — указано на сайте министерства соцразвития. URA.RU направило запрос в ведомство с просьбой разъяснить, каких именно услуг коснется цифровизация. На момент опубликования материала ответ не получен.

Перевести в электронный формат массовые социально значимые гос- и муниципальные услуги ранее поручил президент России Владимир Путин. Предполагается, что такие услуги начнут оказываться уже с 1 января 2023 года в том числе, с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг.