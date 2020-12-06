Челябинская область и Татарстан получат от правительства РФ более 553 миллионов рублей на строительство школ. Уральский регион получит лишь 60 млн от этой суммы, остальное достанется Казани. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Более 493 млн рублей поступят в Татарстан и 60 млн рублей — в Челябинскую область. На эти деньги будут построены школы рядом с новыми жилыми комплексами», — говорится в сообщении на сайте правительства РФ. Регионы получат деньги в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».
Ранее правительство РФ выделило пяти регионам 730 млн рублей на создание новых мест в школах. Субсидии получили Свердловская, Челябинская, Иркутская области, Якутия и Краснодарский край.
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