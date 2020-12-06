Мишустин дал Челябинску и Казани полмиллиарда на школы. Но уральцам достанется в разы меньше

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Клипарт. Пермь , денежные купюры, деньги, пять тысяч
В Татарстан поступит 493 миллионов рублей, в Челябинскую область — 60 миллионов Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Челябинская область и Татарстан получат от правительства РФ более 553 миллионов рублей на строительство школ. Уральский регион получит лишь 60 млн от этой суммы, остальное достанется Казани. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Более 493 млн рублей поступят в Татарстан и 60 млн рублей — в Челябинскую область. На эти деньги будут построены школы рядом с новыми жилыми комплексами», — говорится в сообщении на сайте правительства РФ. Регионы получат деньги в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

Ранее правительство РФ выделило пяти регионам 730 млн рублей на создание новых мест в школах. Субсидии получили Свердловская, Челябинская, Иркутская области, Якутия и Краснодарский край.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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