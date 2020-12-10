Уральцы оказались злостными должниками по кредитам

Россиянам все сложнее гасить кредиты Фото: Антон Белицкий © URA.RU

За последний год количество злостных неплательщиков по кредитам увеличилось на 2,1 млн и достигло 11,7 млн россиян. В Федеральной службы судебных приставов сообщили, что к 1 ноября ведомство взыскало 111,3 миллиарда рублей по кредитным платежам.

Наибольшее количество неплательщиков зарегистрировано в Краснодарском и Красноярском краях, Башкортостане, Свердловской и Челябинской областях, сообщили в ведомстве «Известиям».

«Количество злостных неплательщиков по кредитам растет из-за ухудшения финансового положения граждан, в том числе из-за снижения доходов или потери работы», — рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев, отметив, что на сегодняшний день в стране просроченная задолженность по кредитам есть примерно у восьми миллионов граждан. По его словам, что в условиях режима самоизоляции заработок многих заемщиков сократился и им стало сложнее платить по долговым обязательствам.

По данным Центробанка, на начало октября сумма просроченной задолженности по кредитам физлиц достигла 911,8 миллиарда рублей (против 798 миллиардов годом ранее). Ранее стало известно, что число должников, которые не могут выехать из России за границу, за 2020 год выросло на 20% и превысило четыре миллиона человек, напоминает Nation News.