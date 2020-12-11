Умер свердловский мэр, который привел в политику вице-губернатора

Николай Индиков возглавлял ОАО «Вахрушевуголь», а затем руководил администрацией Карпинска Фото: сайт Карпинского отделения «Единой России»

В Карпинске скончался бывший мэр и депутат, а ныне глава местной ячейки «Единой России» Николай Индиков. Как сообщил URA.RU его коллега по работе в органах муниципальной власти, директор Центра фитотерапии «Диана» Михаил Бураев, экс-глава ушел на 82-м году жизни.

«Город понес большую утрату. Николай Индиков возглавлял город во времена перестройки, в 90-е годы, когда был провал по всем фронтам. Но несмотря на тяжелое время, ему удалось сохранить социальную сферу от краха. При нем в городе лечили чернобыльцев, строили жилье. Он также работал гендиректором ОАО „Вахрушевуголь“», — рассказал Михаил Бураев.

Он припомнил, что во время работы Индикова в должности главы администрации его заместителем был Иван Грамматик, впоследствии — управляющий Северным управленческим округом Свердловской области. Николай Индиков дал путевку в политику вице-губернатору Сергею Бидонько, который в своей карьере также прошел пост главы Карпинска.

В качестве причины смерти бывшего главы Карпинска называют онкологию — очевидцы утверждают, что еще неделю назад он был бодр и энергичен. Прощание с Николаем Индиковым состоится 14 декабря, в 11.00, в траурном зале по адресу ул. Карла Маркса, 16.