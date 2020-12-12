Актер Александр Олешко: Гафт звонил мне среди ночи

Валентин Гафт читал Александру Олешко свежие стихи собственного сочинения Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Ушедший из жизни актер Валентин Гафт звонил ночью своему коллеге Александру Олешко и читал стихи. Таким воспоминанием Олешко поделился с журналистами.

«Он звонил мне иногда ночью, читал мне стихи. Как он допустил меня, молодого человека, в свой мир так близко?» — рассказал Олешко «Пятому каналу».

Олешко считает, что эти строки Гафту диктовал бог. Он поблагодарил небеса за то, что ему довелось провести десять лет на одной сцене с Гафтом. Артист уверен, старший коллега был разнообразным и уникальным в творчестве человеком. Его смерть — это настоящая потеря для России.

О кончине Валентина Гафта стало известно 12 декабря. Соболезнования по поводу его смерти уже выразил президент России Владимир Путин, напоминает «Национальная служба новостей». Пианист Денис Мацев напомнил, Гафт был умнейшим и добрейшим человеком, пишет RT.